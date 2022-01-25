Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC seçimleri için "hayırlı olsun" mesajı Açıklaması - Haberler
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC seçimleri için "hayırlı olsun" mesajı Açıklaması

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC seçimleri için
AA / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan erken genel seçim sonuçlarının siyasi partilere ve Kıbrıs Türkü'ne hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan erken genel seçim sonuçlarının siyasi partilere ve Kıbrıs Türkü'ne hayırlı olmasını diledi.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "KKTC'deki seçim sonuçları siyasi partilere ve Kıbrıs Türkü'ne hayırlı olsun. Demokratik olgunlukla geçen seçim süreci sonunda seçilen milletvekillerini kutlar, Türkiye-KKTC gönül birlikteliğini perçinleyerek KKTC'nin kalkınması için yapılacak çalışmalarda başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Hamdi Çelikbaş - Son Dakika Haberleri

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