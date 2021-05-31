Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Tütünsüz Günü'nde "sigarayı bırakın" çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Tütünsüz Günü'nde "sigarayı bırakın" çağrısı

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Tütünsüz Günü'nde 'sigarayı bırakın' çağrısı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajında, "Kendinize ve sevdiklerinize bir iyilik yapın, tam zamanı, Dünya Tütünsüz Günü'nde sigarayı bırakın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Hasan Polatkan Antony Blinken İbrahim Aydemir
Magazin Seda Sayan Demet Evgar Aslı Bekiroğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Roland Garros Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Tütünsüz Günü'nde "sigarayı bırakın" çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 15:37:53. #1.15#

title