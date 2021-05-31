Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Tütünsüz Günü'nde "sigarayı bırakın" çağrısı
Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajında, "Kendinize ve sevdiklerinize bir iyilik yapın, tam zamanı, Dünya Tütünsüz Günü'nde sigarayı bırakın." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler