Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Madenciler Günü mesajı Açıklaması
04.12.2020 17:53 | Son Güncelleme: 04.12.2020 17:53
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize alın terleriyle katkı veren emektar madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler