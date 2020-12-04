Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Madenciler Günü mesajı Açıklaması

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.