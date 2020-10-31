Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bakan Soylu ve ailesine geçmiş olsun mesajı
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bakan Soylu ve ailesine geçmiş olsun mesajı

31.10.2020 18:15 | Son Güncelleme: 31.10.2020 18:15
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bakan Soylu ve ailesine geçmiş olsun mesajı

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ailesi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ailesi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs testleri pozitif çıkan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendilerine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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