Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yılını kutladı
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yılını kutladı

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yılını kutladı
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan'da cumhuriyetin ilan edilmesinin 103'üncü yılına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan'da cumhuriyetin ilan edilmesinin 103'üncü yılına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Oktay, "Azerbaycan 103 yaşında" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan eden dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Oktay, Türk ve Azerbaycan bayraklarının gökyüzünde dalgalandığı, "28 Mayıs Azerbaycan Cumhuriyet Bayramı ve Bağımsızlık Günü kutlu olsun." mesajının yer aldığı görseli de paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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