Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Amacımız aşama aşama normale dönmek
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Amacımız aşama aşama normale dönmek

Son dakika haberlerine göre CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Amacımız salgınla mücadelemizde elde ettiğimiz kazanımları kaybetmeden, aşama aşama normale dönmek" dedi.

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Amacımız aşama aşama normale dönmek
01.06.2020 17:21 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:24

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Amacımız salgınla mücadelemizde elde ettiğimiz kazanımları kaybetmeden, aşama aşama normale dönmek" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla 'yeni normal' hayata geçiş yaptıklarını belirtti. Bazı kısıtlamaların sona ermesinin koronavirüs ile mücadelenin bittiği anlamına gelmediğini vurgulayan Oktay, "Bundan sonraki süreçte de tedbiri asla elden bırakmayacağız. Yeni normalde fiziki mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmazımız. Amacımız salgınla mücadelemizde elde ettiğimiz kazanımları kaybetmeden, aşama aşama normale dönmek. Yeni normal hayatın tüm kurallarına titizlikle, hiçbir gevşemeye mahal vermeksizin uyalım. Bu sadece kendimize ve yakınlarımıza değil, milletimize karşı da sorumluluğumuzdur" dedi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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