Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "AB'nin istişare etmeden başlattığı İrini Harekatı son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir."
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "AB'nin istişare etmeden başlattığı İrini Harekatı son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir."

23.11.2020 17:43 | Son Güncelleme: 23.11.2020 17:46
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "AB'nin istişare etmeden başlattığı İrini Harekatı son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "AB'nin istişare etmeden başlattığı İrini Harekatı son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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