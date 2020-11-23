Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "AB'nin istişare etmeden başlattığı İrini Harekatı son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir."

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "AB'nin istişare etmeden başlattığı İrini Harekatı son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir.