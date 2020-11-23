Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "AB'nin istişare etmeden başlattığı İrini Harekatı son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir."
23.11.2020 17:43 | Son Güncelleme: 23.11.2020 17:46
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "AB'nin istişare etmeden başlattığı İrini Harekatı son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "AB'nin istişare etmeden başlattığı İrini Harekatı son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler