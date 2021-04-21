Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 8. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Taha Akgül'ü kutladı
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 8. kez Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Taha Akgül'ü tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 8. kez Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Taha Akgül'ü tebrik etti.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Güreş Şampiyonasında altın madalya kazanarak 8. kez Avrupa şampiyonu olan milli sporcumuz Taha Akgül'ü gönülden kutluyorum." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap