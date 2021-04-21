Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 8. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Taha Akgül'ü kutladı

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 8. kez Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Taha Akgül'ü tebrik etti.