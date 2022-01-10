Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Haberler
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Politika

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Oktay, Twitter hesabından, "Halkın doğru bilgilendirilmesi gibi onurlu bir vazifeyi, mesai kavramı olmaksızın, örnek bir sorumluluk bilinciyle yerine getiren tüm değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri

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