Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Oktay, Twitter hesabından, "Halkın doğru bilgilendirilmesi gibi onurlu bir vazifeyi, mesai kavramı olmaksızın, örnek bir sorumluluk bilinciyle yerine getiren tüm değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri

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