Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Ülkemiz bölgesel ve küresel meselelerde insani ve vicdani duruşuyla; mazlumların yanında oluşuyla ve üretimle...

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Ülkemiz bölgesel ve küresel meselelerde insani ve vicdani duruşuyla; mazlumların yanında oluşuyla ve üretimle sağladığı katkılarla dünyaya değer katan bir markadır.