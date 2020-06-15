Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elmalı köyünde depreme ilişkin son durumu değerlendirdi...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elmalı köyünde depreme ilişkin son durumu değerlendirdi...

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bingöl'deki depreme ilişkin, "Bir kaybımız, 18 yaralımız var. Bir çocuğumuz var Musa, Elazığ Fırat Üniversitesinde, 5 kişi Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi oluyor, geri kalanlar da taburcu edildi.

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elmalı köyünde depreme ilişkin son durumu değerlendirdi...
15.06.2020 02:31 | Son Güncelleme: 15.06.2020 02:34

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bingöl'deki depreme ilişkin, "Bir kaybımız, 18 yaralımız var. Bir çocuğumuz var Musa, Elazığ Fırat Üniversitesinde, 5 kişi Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi oluyor, geri kalanlar da taburcu edildi." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile 5,7 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen Yedisu ilçesinin Elmalı köyünde incelemelerde bulundu.

Burada depreme ilişkin son durumu değerlendiren Oktay, depremden etkilenen köyleri ziyaret ettiklerini söyledi.

"En geç 3 güne kadar hasar tespit çalışmalarını tamamlıyor olacağız"

"Köylerimizde de şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla hamdolsun çok rahat üstesinden gelebileceğimiz, atlatabileceğimiz durumdayız. En fazla etkilenen köyümüzdeyiz. Elmalı en fazla etkilenen köyümüz." diyen Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elmalı'da 8 ağır hasarlı, 25 de yıkık konutumuz, 36 ağır hasarlı, 2'de yıkılmış hayvan barınağımız, Dinarbey'de de 2 okulumuz ve lojman ile 17 konutumuz ağır hasarlı, bir yıkık bina, 15 de hayvan barınağı var. Kaynarpınar köyümüzde bir karakol binamızın bazı kulelerinde hasar mevcut, toplam 10 konutumuz var ağır hasarlı, Erzurum Çat ilçesinde de 6 yıkılmış bina var. Tüm buralarda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çevre Şehircilikten tüm ekipler burada sabaha kadar devam edecekler. Çok hızlı şekilde hasar tespit çalışmaları tamamlanacak. En geç 3 güne kadar hasar tespit çalışmalarını tamamlıyor olacağız."

"Bir kaybımız, 18 yaralımız var"

"Bir kaybımız, 18 yaralımız var. Bir çocuğumuz var Musa, Elazığ Fırat Üniversitesinde, 5 kişi Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi oluyor, geri kalanlar da taburcu edildi." ifadelerini kullanan Oktay, hayatını kaybeden güvenlik korucusuna Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Oktay, "Biz sizleri seviyoruz. Size herhangi bir zarar gelsin istemiyoruz. Bu konuda bizlerle iş birliği içerisinde olursanız çok memnun oluruz. Tüm bu çalışmalar sabaha kadar devam edecek. Bitene kadar da sürecek." diye konuştu.

Bütün ekiplerin deprem bölgesine sevk edildiğine işaret eden Oktay, yiyecek, içecek ve eşya konusunda da herhangi bir sıkıntının olmayacağını, dün olduğu gibi bugün de vatandaşların yanında olduklarını aktardı.

Oktay, bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde devlet olarak ve tüm imkanlarla vatandaşlarla birlikte olacaklarını dile getirerek, "Yeterki bir ve beraber olalım. Sizin kılınıza zarar gelirse bu bizi üzer. Cumhurbaşkanımızın çok yakinen takip ettiği bir konu. 'Tek bir vatandaşımızın bizim ihmalimizden dolayı burnu kanarsa bunun hesabını sizden sorarım.' dediği bir konumdayız. Dolayısıyla hepimiz buradayız. İnşallah bu hassasiyeti sonuna kadar devam ettireceğiz." şeklinde konuştu.

"Konutlarımızı afetlere dayanıklı şekilde yapalım"

Yaraların sarılacağını anlatan Oktay, şöyle konuştu:

"Üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur. Burası deprem bölgesi. 2003'te Bingöl'de, 2005'te yine Karlıova'da depremi yaşadık. Çok hızlı bir şekilde devletimiz yine yaraları sardı. Binalarımızı depreme dayanıklı bir şekilde yeniledik. 'Deprem öldürmez, binalar öldürür.' diye bir ilkemiz var. Herkes binasını, konutunu, hayvan barınağını yaparken buna Allah rızası için dikkat etsin. Kendimize mezar yapmayalım, Dolaysıyla depreme dayanıklı binalar yaptığımız zaman ki, bundan sonra da burada depremler olacaktır, inşallah hiçbirimize bir şey olmaz. Konutlarımızı, alt ve üst yapılarımızı afetlere dayanıklı şekilde yapalım."

Daha sonra Oktay ve beraberindekiler, yaktıkları ateşin başında ısınmaya çalışan depremzedelerle sohbet etti. Oktay, telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile depremzedeleri görüştürdü.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) de mücadelelerinin sürdüğüne dikkati çeken Oktay, devletin afetlerle ilgili her türlü tedbiri aldığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar olarak daha önce Elazığ ve Malatya'da da olduklarını hatırmatan Oktay, şunları kaydetti:

"Hükümet olarak oradaydık ve kimin neye ihtiyacı varsa anında karşılandı. Sonrasında koronavirüs ile mücadelemiz başladı. Yine devletimiz olarak bunu bütün dünyanın gözleri önünde de gördünüz, bütün süper devletler bir maskenin bile peşinde koşarken hamdolsun biz sadece kendi vatandaşımıza yardım etmekle de bunu çok ciddi şekilde yönetmekle de kalmadık, 125'ten fazla ülkeye de destek verdik, yardım ettik. Bugün de buradayız. Hem bir taraftan koronayla mücadelemizi devam ettireceğiz. Yani maske ve mesafe dediğimiz kurala dikkat etmek zorundayız. Dolayısıyla bunu yapabilecek güçteyiz, kudretteyiz devlet olarak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişmeleri yakinen takip ettiğini aktaran Oktay, şehidin yakınıyla da görüştüklerini ve gelişmeleri takip ettiklerini vurguladı.

Oktay, "Devlet bütün kurum ve kuruluşlarıyla burada. AFAD'ı, Kızılay'ı burada. Tüm kurumlarımız, kuruluşlarımız burada. Sıcak yemek dağıtımı zaten köylerimizde hemen başladı. Kızılay daha sonrasında devamını getirecek. Çadırlarımız en geç yarım saat bir saate kadar burada olacak ve bu gece tüm çadırlar da kuruluyor olacak." diye konuştu.

"Sizin canınız bizim için değerli"

Vatandaşları kesinlikle mağdur etmeyeceklerini, el birliği içerisinde yaraları çok hızlı saracaklarını aktaran Oktay, sözlerini şöyle tamamladı:

"3 gün içerisinde bütün hasar tespit çalışmalarını tamamlayacağız. Sizden arzumuz, talebimiz şu, herkes ilk etapta bu gece konutlarına dikkat etsin ve hafif de orta hasarlı da olsa o konutlara girmesinler. Çevre Şehircilikten gelen arkadaşlarımız bu binaları tek tek kontrolden geçirecekler. Girilebilir raporu aldıktan sonra buralara girsinler. O ana kadar az veya orta hasarlı bir çatlak da görüyorsanız binalara girmeyin. Sizin canınız bizim için değerli. Biz sizleri seviyoruz, size herhangi bir zarar gelsin istemiyoruz. Dolayısıyla bu konuda bizlerle birlikte iş birliği içerisinde olursanız da çok memnun oluruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı Haber
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi Haber
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi Haber
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi
Son Dakika: Terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe-Kartal Operasyonu başladı Haber
Son Dakika: Terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe-Kartal Operasyonu başladı
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı Haber
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
ABD'de polisler, aracında uyuyan siyahi bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü
ABD'de polisler, aracında uyuyan siyahi bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü
Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı
Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı
Bingöl'de meydana gelen deprem sonrası çekilen fotoğraf yürekleri sızlattı
Bingöl'de meydana gelen deprem sonrası çekilen fotoğraf yürekleri sızlattı
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen 2 kişi, 4 doktoru darbetti
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen 2 kişi, 4 doktoru darbetti
Devlet Bahçeli: Ayasofya'da Fatih'in yaptığının Atatürk tarafından yıkıldığı rezil bir yalandır
Devlet Bahçeli: Ayasofya'da Fatih'in yaptığının Atatürk tarafından yıkıldığı rezil bir yalandır
Beşiktaş ve G.Saray'da da oynayan eski basketbolcu Benjamin McGilmer yaşamını yitirdi
Beşiktaş ve G.Saray'da da oynayan eski basketbolcu Benjamin McGilmer yaşamını yitirdi
Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız
Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız
Son Dakika: Bingöl'deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu
Son Dakika: Bingöl'deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu
Başak Demirtaş, kendisine yapılan hakarete karşı destek verenlere teşekkür etti
Başak Demirtaş, kendisine yapılan hakarete karşı destek verenlere teşekkür etti
İstanbul'un ortasında dehşet anları: Alevler içinde kalan çalışan koşarak kurtulmaya çalıştı
İstanbul'un ortasında dehşet anları: Alevler içinde kalan çalışan koşarak kurtulmaya çalıştı
Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı?
Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı?
Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme 'İstismar yok' dedi
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme "İstismar yok" dedi
Brent petroldeki tarihi düşüş doğal gaz fiyatlarını düşürdü, fiyatlar hane halkına da yansıyacak
Brent petroldeki tarihi düşüş doğal gaz fiyatlarını düşürdü, fiyatlar hane halkına da yansıyacak
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan çoban 150 lira için öldürülmüş
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan çoban 150 lira için öldürülmüş
Muslera'nın sakatlandığı ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün uygulanması, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Muslera'nın sakatlandığı ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün uygulanması, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Polisi 10 kilometre uğraştıran zanlının neden kaçtığı yakalanınca anlaşıldı
Polisi 10 kilometre uğraştıran zanlının neden kaçtığı yakalanınca anlaşıldı
Sokakta gürültü yapan 2 kişiyle tartışan üniversite öğrencisi, bıçaklanarak öldürüldü
Sokakta gürültü yapan 2 kişiyle tartışan üniversite öğrencisi, bıçaklanarak öldürüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Şener Şen Demet Akalın Mustafa Ceceli Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Tamer Tuna Caner Erkin Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Deprem Bingöl Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elmalı köyünde depreme ilişkin son durumu değerlendirdi... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 02:54:43. #1.14#
title