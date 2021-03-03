Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, David Zalkaliani ile görüştü
03.03.2021 17:30 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:35
Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Zalkaliani'yi kabul etmesi Görüşmeden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Zalkaliani'yi kabul etmesi
Görüşmeden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut