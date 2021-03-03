Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, David Zalkaliani ile görüştü
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, David Zalkaliani ile görüştü

03.03.2021 17:30 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:35

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Zalkaliani'yi kabul etmesi Görüşmeden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Zalkaliani'yi kabul etmesi

Görüşmeden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile görüştü.

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, David Zalkaliani ile görüştü
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, David Zalkaliani ile görüştü
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, David Zalkaliani ile görüştü
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, David Zalkaliani ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut

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