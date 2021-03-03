Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, David Zalkaliani ile görüştü

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Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Zalkaliani'yi kabul etmesi Görüşmeden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile görüştü.