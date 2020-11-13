Son dakika haber: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Seçimden önce seçim kazanmanın yolu, bugünden milletimizle güçlü ve samimi bağlar kurmaktan geçiyor.
13.11.2020 15:41 | Son Güncelleme: 13.11.2020 15:44
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Seçimden önce seçim kazanmanın yolu, bugünden milletimizle güçlü ve samimi bağlar kurmaktan geçiyor.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Seçimden önce seçim kazanmanın yolu, bugünden milletimizle güçlü ve samimi bağlar kurmaktan geçiyor. Bu anlayıştaki bir partide milletle bağı kopuk yöneticiler asla olamaz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu