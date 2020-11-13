Son dakika haber: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Seçimden önce seçim kazanmanın yolu, bugünden milletimizle güçlü ve samimi bağlar kurmaktan geçiyor.
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Seçimden önce seçim kazanmanın yolu, bugünden milletimizle güçlü ve samimi bağlar kurmaktan geçiyor.

13.11.2020 15:41 | Son Güncelleme: 13.11.2020 15:44
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan:

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Seçimden önce seçim kazanmanın yolu, bugünden milletimizle güçlü ve samimi bağlar kurmaktan geçiyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Seçimden önce seçim kazanmanın yolu, bugünden milletimizle güçlü ve samimi bağlar kurmaktan geçiyor. Bu anlayıştaki bir partide milletle bağı kopuk yöneticiler asla olamaz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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