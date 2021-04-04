Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirecek.
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirecek.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirecek.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirecek.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı yapacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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