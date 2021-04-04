Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirecek.
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirecek.
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı yapacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirecek. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı