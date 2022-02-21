Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Senegal-Türkiye İş Forumu'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Senegal- Türkiye İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Firmalarımızın Senegal'de aktif rol almasından gurur duyuyoruz. Çok sayıda büyük projeyi başarıyla tamamladılar" dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin G-20'nin önemli bir üyesi olduğunu ifade ederek, satın alma paritesine göre dünyanın en büyük 13'üncü ülkesi olduğunu belirtti.

"Konumu ve bölgedeki gücü itibariyle Senegal Batı Afrika ülkelerine açılan bir ihracat kapısıdır" dedi.

"Başarıyla tamamlanan Afrika'ya açılım politikamız 2013 yılı itibariyle yerini Afrika ortaklık politikasına bıraktı" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Güncel