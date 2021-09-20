Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜRKEN heyeti kabulünde yaptığı konuşmada, "İster DEAŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜRKEN heyeti kabulünde yaptığı konuşmada, "İster Deaş, ister Pkk, ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz, tek bir evladımız yoktur" dedi. - NEW YORK

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