Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜRKEN heyeti kabulünde yaptığı konuşmada, 'İster DEAŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine... - Haberler
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜRKEN heyeti kabulünde yaptığı konuşmada, "İster DEAŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜRKEN heyeti kabulünde yaptığı konuşmada,

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜRKEN heyeti kabulünde yaptığı konuşmada, "İster DEAŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz, tek bir evladımız yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜRKEN heyeti kabulünde yaptığı konuşmada, "İster Deaş, ister Pkk, ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz, tek bir evladımız yoktur" dedi. - NEW YORK

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