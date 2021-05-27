Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Sadece darbeciler değil, onlarla kol kola yürüyen siyasetçi profili de aynı şekilde varlığını sürdürmektedir."

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Sadece darbeciler değil, onlarla kol kola yürüyen siyasetçi profili de aynı şekilde varlığını sürdürmektedir.