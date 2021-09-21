Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Paris İklim Anlaşması'nı yapıcı adımlara uygun şekilde ve ulusal katkı beyanımız çerçevesinde önümüzdeki ay...
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Paris İklim Anlaşması'nı yapıcı adımlara uygun şekilde ve ulusal katkı beyanımız çerçevesinde önümüzdeki ay meclisimizin onayına sunmayı planlıyoruz" dedi.
PARİS (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Paris İklim Anlaşması'nı yapıcı adımlara uygun şekilde ve ulusal katkı beyanımız çerçevesinde önümüzdeki ay meclisimizin onayına sunmayı planlıyoruz" dedi. - NEW YORK
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kuruluna hitap etti: (3)
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Paris İklim Anlaşması'nı, yapıcı adımlara uygun şekilde ve ulusal katkı beyanımız çerçevesinde, önümüzdeki ay Meclisimizin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile bir araya geldi