Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Paris İklim Anlaşması'nı yapıcı adımlara uygun şekilde ve ulusal katkı beyanımız çerçevesinde önümüzdeki ay... - Haberler
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Paris İklim Anlaşması'nı yapıcı adımlara uygun şekilde ve ulusal katkı beyanımız çerçevesinde önümüzdeki ay...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Paris İklim Anlaşması'nı yapıcı adımlara uygun şekilde ve ulusal katkı beyanımız çerçevesinde önümüzdeki ay meclisimizin onayına sunmayı planlıyoruz" dedi.

PARİS (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Paris İklim Anlaşması'nı yapıcı adımlara uygun şekilde ve ulusal katkı beyanımız çerçevesinde önümüzdeki ay meclisimizin onayına sunmayı planlıyoruz" dedi. - NEW YORK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kuruluna hitap etti: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kuruluna hitap etti: (3)

 Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Paris İklim Anlaşması'nı, yapıcı adımlara uygun şekilde ve ulusal katkı beyanımız çerçevesinde, önümüzdeki ay Meclisimizin...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Paris İklim Anlaşması'nı, yapıcı adımlara uygun şekilde ve ulusal katkı beyanımız çerçevesinde, önümüzdeki ay Meclisimizin...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile bir araya geldi
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Haber: Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Paris İklim Anlaşması'nı yapıcı adımlara uygun şekilde ve ulusal katkı beyanımız çerçevesinde önümüzdeki ay... - Haberler
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