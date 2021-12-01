Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik imkanını getiriyoruz. - Haberler
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik imkanını getiriyoruz.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik imkanını getiriyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : "Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik imkanını getiriyoruz. Eğitimlerini tamamlayan ve yapılan sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerimiz, hem 1 derece alacaklar hem de maaşlarında bin lira artış olacaktır. 10 yıllık uzman öğretmenler eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen ünvanıyla görev yapacaklar. Yine bu öğretmenlerimize ilave 1 derece verecek ayrıca maaşlarında da 2 bin lira artış yapacağız." - ANKARA

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