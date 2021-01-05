Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret edecek
05.01.2021 13:35 | Son Güncelleme: 05.01.2021 13:46
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, bugün Bahçeli ile bir araya gelecek.
Ziyaretin, Bahçeli'nin evinde, öğleden sonra gerçekleşmesi öngörülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş