Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önce inanç özgürlüğü nedir bunu öğrenmeleri lazım"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önce inanç özgürlüğü nedir bunu öğrenmeleri lazım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Önce inanç özgürlüğü nedir bunu öğrenmeleri lazım'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cenevre'de sunulan öneri tarihi bir fırsat, bu tarihi fırsatı değerlendirmeleri yönündeki çağrımı tekrarlıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cenevre'de sunulan öneri tarihi bir fırsat, bu tarihi fırsatı değerlendirmeleri yönündeki çağrımı tekrarlıyorum" dedi.

"KKTC Parlamentosu'ndaki konuşmamda müjdeyi açıklayacağım" dedi.

"(Avrupa Adalet Divanı'nın başörtüsü kararı) Adalet Divanı'nın ismini değiştirmesi lazım. Önce inanç özgürlüğü nedir bunu öğrenmeleri lazım. İnanç özgürlüğünden anlamayan bir Adalet Divanı olamaz" dedi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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