Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağlı mevkidaşı Milo Djukanovic ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Balkan ülkelerindeki...
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağlı mevkidaşı Milo Djukanovic ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Balkan ülkelerindeki sorumluluğumuzun farkındayız. Ziyaretlerimizi devam ettireceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağlı mevkidaşı Milo Djukanovic ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Balkan ülkelerindeki sorumluluğumuzun farkındayız. Ziyaretlerimizi devam ettireceğiz" dedi. - PODGORICA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı