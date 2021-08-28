Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağlı mevkidaşı Milo Djukanovic ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Balkan ülkelerindeki...
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağlı mevkidaşı Milo Djukanovic ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Balkan ülkelerindeki...

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağlı mevkidaşı Milo Djukanovic ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, 'Balkan ülkelerindeki...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağlı mevkidaşı Milo Djukanovic ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Balkan ülkelerindeki sorumluluğumuzun farkındayız. Ziyaretlerimizi devam ettireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağlı mevkidaşı Milo Djukanovic ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Balkan ülkelerindeki sorumluluğumuzun farkındayız. Ziyaretlerimizi devam ettireceğiz" dedi. - PODGORICA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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