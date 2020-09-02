Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığı, 81 il...
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Kovid-19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi.
02.09.2020 22:05 | Son Güncelleme: 02.09.2020 22:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Kovid-19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi.
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Kaynak: AA