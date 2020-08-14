Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazate'de yayımlanan Atama Kararlarına göre... Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazate'de yayımlanan Atama Kararlarına göre 16 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazate'de yayımlanan Atama Kararlarına göre 16 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi. - ANKARA Kaynak: İHA