Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazate'de yayımlanan Atama Kararlarına göre...
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazate'de yayımlanan Atama Kararlarına göre 16 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi.
14.08.2020 00:18 | Son Güncelleme: 14.08.2020 00:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazate'de yayımlanan Atama Kararlarına göre 16 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi. - ANKARA
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Kaynak: İHA