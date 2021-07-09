Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hacire Akar ile başlayan bu süreç bugüne kadar çoğalıp devam etti.
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hacire Akar ile başlayan bu süreç bugüne kadar çoğalıp devam etti.

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Hacire Akar ile başlayan bu süreç bugüne kadar çoğalıp devam etti.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hacire Akar ile başlayan bu süreç bugüne kadar çoğalıp devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hacire Akar ile başlayan bu süreç bugüne kadar çoğalıp devam etti. Daha da artacağına inanıyoruz. Diyarbakır anneleri ile Şırnak anneleri bütünleşti, Van anneleri bütünleşti. Bütün bunlar artarak devam ediyor. Bu PKK'nın, HDP'nin evlat diye bir derdi yok. Diyarbakır annelerinin bedduası onları vuracaktır. Hiç endişeniz olmasın. Biz bu işin takibindeyiz. Hiçbir zaman takibi bırakmayacağız." - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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