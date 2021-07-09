Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hacire Akar ile başlayan bu süreç bugüne kadar çoğalıp devam etti.

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hacire Akar ile başlayan bu süreç bugüne kadar çoğalıp devam etti.