Son dakika... "Garantör ülke olarak diplomasi oyunlarına artık tahammülümüz kalmamıştır" dedi.

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Garantör ülke olarak diplomasi oyunlarına artık tahammülümüz kalmamıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Garantör ülke olarak diplomasi oyunlarına artık tahammülümüz kalmamıştır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülecek çalışmalar sonucunda Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönem başlayacaktır. İnşallah bu hedefe hep birlikte ulaşacağız" dedi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı