Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin yönetim odasında incelemelerde bulundu.
17.10.2020 16:35 | Son Güncelleme: 17.10.2020 16:39
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin yönetim odasında incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin yönetim odasında incelemelerde bulundu. Erdoğan, Sakarya gaz sahasında sondaj faaliyetini tamamlama talimatını vererek butona bastı. Cumhurbaşkanı, Fatih gemisinde yerli ve milli imkanlarla üretilen uzaktan kumandalı ileri teknoloji denizaltı robotu KAŞİF'i inceledi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı