Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Eski Başbakan ve TBMM Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, değerli devlet adamı Yıldırım...
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Eski Başbakan ve TBMM Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, değerli devlet adamı Yıldırım...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Eski Başbakan ve TBMM Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, değerli devlet adamı Yıldırım...

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Eski Başbakan ve TBMM Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, değerli devlet adamı Yıldırım Akbulut'un vefatı bizleri derinden üzdü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Eski Başbakan ve TBMM Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, değerli devlet adamı Yıldırım Akbulut'un vefatı bizleri derinden üzdü. Merhum Yıldırım Bey'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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