Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Süleyman Soylu'ya baş sağlığı paylaşımı
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Süleyman Soylu'ya baş sağlığı paylaşımı

13.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:57
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Süleyman Soylu'ya baş sağlığı paylaşımı

Gelen son dakika haberlerine göre Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu için mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu hanımefendiye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu için mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu hanımefendiye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Süleyman Bey'e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu içi baş sağlığı mesajı yayınladı. Erdoğan paylaşımında, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu hanımefendiye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Süleyman Bey'e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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