Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Çin'den sipariş verdiğimiz aşıların ilk partisinin yılbaşından önce ülkemize teslim edilmesini bekliyoruz."
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Çin'den sipariş verdiğimiz aşıların ilk partisinin yılbaşından önce ülkemize teslim edilmesini bekliyoruz."

28.12.2020 19:16 | Son Güncelleme: 28.12.2020 19:26

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İlk haberleşme uydumuzu 2022'de uzay gönderiyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İlk haberleşme uydumuzu 2022'de uzay gönderiyoruz. Mavi Vatan'dan siber uzaya kadar her sahada egemenlik haklarımıza, sahip çıkacağız"

-"Biz tek millet tek bayrak tek devlet dedikçe yüzlerini buruşturanların, biz büyük ve güçlü Türkiye dedikçe kulaklarını kapatanların İstiklal Marşı'na sahip çıkması mümkün değildir."

-" Şimdiden kiralanan toprak miktarı ülkemizin yüz ölçümünün 3 katına ulaşmıştır. Bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Toprak kiralamaktaki amaç bugünün ihtiyaçlarını karşılamak değil, yarım asır sonrasının planını yapmaktır. Türkiye olarak biz de toprak kiraladık. Dünyanın başka hiçbir yerinde hükümetlerin böyle ithamlara maruz kaldıklarını göremezsiniz"

Toprak nedir, çiftçi ne iş yapar, üretim nasıl yapılır, bilmeyenler ağızlarını her açtıklarında saman ihracatından bahsedenler aslında cahilliklerinden bahsediyorlar. Saman ihracatımız, 84,5 bin ton geliri de 14 milyon dolardır. İthalat dedikleri saman bin 953 tondur. Söyledikleri sadece yalan, iftira ile belki günü kurtarmak mümkündür ama bu tarzın ne çiftçiye ne de ülkemize bir faydası vardır.

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Çin'den sipariş verdiğimiz aşıların ilk partisinin yılbaşından önce ülkemize teslim edilmesini bekliyoruz.'
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Çin'den sipariş verdiğimiz aşıların ilk partisinin yılbaşından önce ülkemize teslim edilmesini bekliyoruz.'
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Çin'den sipariş verdiğimiz aşıların ilk partisinin yılbaşından önce ülkemize teslim edilmesini bekliyoruz.'
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Çin'den sipariş verdiğimiz aşıların ilk partisinin yılbaşından önce ülkemize teslim edilmesini bekliyoruz.'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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