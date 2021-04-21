Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Bugün Arnavut kardeşlerimize verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz.

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bugün Arnavut kardeşlerimize verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Bugün Arnavut kardeşlerimize verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz. 3 aydan kısa sürede hastanemizin inşaatını tamamladık. En modern tıbbi cihazlarla donatıp tefriş ettik. 70 milyon Euro'ya mal olan Fier Dostluk Hastanemiz toplam 50 bin metrekarede 17 bin 425 metrekare kapalı alana sahiptir"

"Biz Arnavutluk başta olmak üzere tüm Balkanlar'ın barış, huzur, istikrar ve kalkınması için çaba harcıyoruz. Türkiye'yi tehdit ye da rakip olarak görenler ise sadece ve sadece kendi çıkarları temelinde hareket ederek büyük bir yanılgı içerisine düşüyor"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın ocak ayında yaptığı Türkiye ziyaretinde 3 ayda tamamlanacağı sözünü verdiği hastanenin açılışına canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başbakan Edi Rama'nın Türkiye ziyareti esnasında sözünü verdiği ve 3 ayda tamamlanması talimatını verdiği hastane tamamlandı. Türkiye tarafından yapımı tamamlanan Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi açılış programına canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Arnavutluk'un sosyal ve ekonomik kalkınması için her türlü desteği verdiklerini söyledi. Erdoğan, "Hem 2019 Eylül ve Kasım depremleri sonrasında hem de korona virüs salgınıyla mücadelesinde hiçbir karşılık beklemeden tüm imkanlarımızla Arnavut halkının yanında olduk" diye konuştu.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın 21 Eylül ve 26 Kasım 2019 tarihlerinde meydana gelen depremler kapsamında Arnavutluk'un A ve B planlarının yanı sıra "Yanımızda Türkiye var" sözlerini hatırlatan Erdoğan, "Biz de kısa sürede başlattığımız proje ile Arnavut kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermiştik. Konutları inşallah ağustos ayına kadar tamamlayıp ihtiyaç sahiplerine teslim etmenin bahtiyarlığını da birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın ocak ayında Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret vesilesiyle iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağını bir adım daha ileriye taşıyarak stratejik ortaklığı resmileştirdiklerini söyleyen Erdoğan, Arnavutluk'ta 150 yataklı bir hastanenin 3 ayda inşa edilmesi hususundaki kararı açıkladıklarını kaydetti. Erdoğan, "Bugün Arnavut kardeşlerimize verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz. 3 aydan kısa sürede hastanemizin inşaatını tamamladık. En modern tıbbi cihazlarla donatıp tefriş ettik. 70 milyon Euro'ya mal olan Fier Dostluk Hastanemiz toplam 50 bin metrekarede 17 bin 425 metrekare kapalı alana sahiptir. 6 ameliyathanesi, 6 polikliniği, 20 yoğun bakım ünitesi ve 130 servis yatağı ile Arnavut kardeşlerimizin hizmetine hazır hale getirilmiştir. Hastanede 23 temel branşta 56'sı Türk, 331'i Arnavut, toplam 387 sağlık personeli omuz omuza hizmet verecektir. Esasen 5 kişilik sağlık ekibimiz dün itibariyle göreve başlamıştır. Biz Arnavutluk başta olmak üzere tüm Balkanlar'ın barış, huzur, istikrar ve kalkınması için çaba harcıyoruz. Türkiye'yi tehdit ye da rakip olarak görenler ise sadece ve sadece kendi çıkarları temelinde hareket ederek büyük bir yanılgı içerisine düşüyor. İşte bugün köklü ve çok boyutlu Türkiye-Arnavutluk dostluğuna yeni bir halka eklediğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DERYA YETİM