Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu hareket, bu dava Selçuklu'nun kalbi, Osmanlı'nın vicdanı,... Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu hareket, bu dava Selçuklu'nun kalbi, Osmanlı'nın vicdanı, Cumhuriyet'in aklıdır" -"19 yıl önce ne söylüyorsak bugün de aynısını söylüyoruz" -"Ak Parti Milletimizin özlemlerinden ve taleplerinden doğmuştur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu hareket, bu dava Selçuklu'nun kalbi, Osmanlı'nın vicdanı, Cumhuriyet'in aklıdır" -"19 yıl önce ne söylüyorsak bugün de aynısını söylüyoruz" -"Ak Parti Milletimizin özlemlerinden ve taleplerinden doğmuştur" Kaynak: İHA