Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Azerbaycan'ın yanındayız, tüm dünya bilsin ki yarın da...
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Azerbaycan'ın yanındayız, tüm dünya bilsin ki yarın da Azerbaycan'ın yanında olacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Azerbaycan'ın yanındayız, tüm dünya bilsin ki yarın da Azerbaycan'ın yanında olacağız" dedi. - BAKÜ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı