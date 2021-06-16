Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Azerbaycan'ın yanındayız, tüm dünya bilsin ki yarın da...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Azerbaycan'ın yanındayız, tüm dünya bilsin ki yarın da Azerbaycan'ın yanında olacağız" dedi.