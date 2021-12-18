Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrika nüfusunun sadece yüzde 6'sına korona virüs aşısının tatbik edilmesi insanlık adına yüz kızartıcıdır. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrika nüfusunun sadece yüzde 6'sına korona virüs aşısının tatbik edilmesi insanlık adına yüz kızartıcıdır.

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrika nüfusunun sadece yüzde 6'sına korona virüs aşısının tatbik edilmesi insanlık adına yüz kızartıcıdır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrika nüfusunun sadece yüzde 6'sına korona virüs aşısının tatbik edilmesi insanlık adına yüz kızartıcıdır. Önümüzdeki dönemde 15 milyon doz aşıyı paylaşmayı planlıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalı gençlerle buluştu! Çadlı Ömer'in okuduğu 'Zulmü alkışlayamam' şiiri geceye damga vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalı gençlerle buluştu! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2 yıl sonra kritik hamle! Antalya'da belediye başkanlarıyla kampa girecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2 yıl sonra kritik hamle! Antalya'da belediye başkanlarıyla kampa girecek

 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile video konferansla görüştü

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile video konferansla görüştü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title