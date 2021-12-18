Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrika nüfusunun sadece yüzde 6'sına korona virüs aşısının tatbik edilmesi insanlık adına yüz kızartıcıdır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrika nüfusunun sadece yüzde 6'sına korona virüs aşısının tatbik edilmesi insanlık adına yüz kızartıcıdır. Önümüzdeki dönemde 15 milyon doz aşıyı paylaşmayı planlıyoruz" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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