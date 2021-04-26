Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "ABD Başkanı Biden, yayınladığı mesajda coğrafyamızda bir asırdan önce yaşanmış olaylarla ilgili mesnetsiz,...
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "ABD Başkanı Biden, yayınladığı mesajda coğrafyamızda bir asırdan önce yaşanmış olaylarla ilgili mesnetsiz,...

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'ABD Başkanı Biden, yayınladığı mesajda coğrafyamızda bir asırdan önce yaşanmış olaylarla ilgili mesnetsiz,...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "ABD Başkanı Biden, yayınladığı mesajda coğrafyamızda bir asırdan önce yaşanmış olaylarla ilgili mesnetsiz, haksız ifadeler kullanmıştır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "ABD Başkanı Biden, yayınladığı mesajda coğrafyamızda bir asırdan önce yaşanmış olaylarla ilgili mesnetsiz, haksız ifadeler kullanmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Şu an buradasınız: Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "ABD Başkanı Biden, yayınladığı mesajda coğrafyamızda bir asırdan önce yaşanmış olaylarla ilgili mesnetsiz,... - Haberler
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