Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "ABD Başkanı Biden, yayınladığı mesajda coğrafyamızda bir asırdan önce yaşanmış olaylarla ilgili mesnetsiz,...
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "ABD Başkanı Biden, yayınladığı mesajda coğrafyamızda bir asırdan önce yaşanmış olaylarla ilgili mesnetsiz, haksız ifadeler kullanmıştır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "ABD Başkanı Biden, yayınladığı mesajda coğrafyamızda bir asırdan önce yaşanmış olaylarla ilgili mesnetsiz, haksız ifadeler kullanmıştır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı