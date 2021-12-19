Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmasında, "TÜSİAD ve yavruları size sesleniyorum.
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmasında, "TÜSİAD ve yavruları size sesleniyorum.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmasında, "TÜSİAD ve yavruları size sesleniyorum. Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını, versiyonlarını aramayın bizimle mücadele edemezsiniz" dedi. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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