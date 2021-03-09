Son dakika haber | Cumhurbaşkanı kararı ile işten çıkarma 2 ay uzatıldı
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı kararı ile işten çıkarma 2 ay uzatıldı

09.03.2021 05:02 | Son Güncelleme: 09.03.2021 05:06
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı kararı ile işten çıkarma 2 ay uzatıldı

Son dakika habere göre RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile işten çıkarma 17 Mart'tan itibaren 2 ay uzatıldı.

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile işten çıkarma 17 Mart'tan itibaren 2 ay uzatıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile pandemi döneminde uygulanan işten çıkarma yasakları 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatılmış oldu.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise yayımlanan kararla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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