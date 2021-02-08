Erdoğan, AK Parti Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. Olağan İl kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmayı, 2053 vizyonuyla buluşturmayı milletimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Öznesi insan olan siyasetin icra yeri, 84 milyon vatandaşımızın gönlüdür." dedi.

Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. Olağan İl kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin, küresel, siyasi ve ekonomik dönüşümün etkisiyle adeta yaprak gibi sallandıkları bir dönemde Türkiye'nin sapa sağlam ayakta durduğunu belirten Erdoğan, koronavirüs salgını sürecinde dünyada yaşananların, Türkiye'ye son 18 yılda kazandırdıkları alt yapının, ülkeyi uluslararası düzeyde nasıl olumlu yönde ayrıştırdığını şüphe ve itiraza mahal vermeyecek şekilde gösterdiğini dile getirdi.

Bütün bunların ancak gören gözler, duyan kulaklar, hakkı söyleyebilen diller ve adaletin yuva yaptığı kalpler için geçerli olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kinleri, hırsları ve karanlık hesapları, özellikle kendi ülkelerinin felaketini dileyecek kadar yollarını şaşıranlara ne desek boş, onu da biliyoruz. Ama her şeye rağmen vaktimizin ve enerjimizin tamamını kullanarak, herkes gibi bunlara da doğruyu, hakkı, hakkaniyeti yaptıklarımızı ve hedeflerimizi anlatmayı sürdüreceğiz. İçlerinden bir kişiye bile bu hakikatleri gösterebilirsek, ülkemize hayırlı bir hizmet vermiş oluruz. Bu konuda sizlere güveniyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hep söylediğimiz gibi bugüne kadar ne yaptıysak milletimizle beraber yaptık. Neyi başardıysak milletimizle birlikte başardık, sizlerle başardık. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmayı, 2053 vizyonuyla buluşturmayı da yine milletimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Öznesi insan olan siyasetin icra yeri, 84 milyon vatandaşımızın gönlüdür."

Erdoğan, basın ve sosyal medya mecralarının, gönül kazanma faaliyetlerini yürüttükleri siyasetlerinin sadece duyurulma yeri olduğuna işaret ederek, "Yapmamız gereken, her bir insanımızın kapısını çalmak, derdini dinlemek, beklentisini öğrenmek, yardımcı olunabilecek hususlar varsa gereken irtibatları sağlamak ve böylece kalplerde yer edinmektir. Bunun için de sürekli sahada olmamız şart." diye konuştu.

"Gece gündüz ter döktük"

AK Parti olarak bugünlere, aziz milletin duasının yanında ailesi, işi ve mesaisinden fedakarlık yapan dava erlerinin çabalarıyla geldiklerini belirten Erdoğan, 18 yıllık iktidarı döneminde kimi medya kuruluşlarından terör örgütlerine, vesayet güçlerinden devlet içine çöreklenmiş çetelere kadar farklı odakların tehditlerine maruz kaldıklarını anımsattı.

Tüm saldırılar karşısında, her türlü zorluğa, yokluğa, imkansızlığa rağmen "iman varsa, imkan da vardır" diyerek yollarından geri dönmediklerinin altını çizen Erdoğan, kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden, insanları kökenine, meşrebine, mezhebine göre ayırmadan herkesi kucaklamaya çalıştıklarını vurguladı.

Erdoğan, bölen değil birleştiren, kutuplaştıran değil kucaklaştıran, kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenlere inat vatandaşların tamamını Türkiye ortak paydasında buluşturan bir kadro olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kendimize 'inanıyorsanız, üstünsünüz' ilahi müjdesini rehber edinerek, gece gündüz demeden ter döktük, mücadele ettik. İnsanlarımız bizimle birlikte belediyelerden devletin her kademesine kadar tüm platformlarda her türlü meselesiyle ilgilenen dinamik, vizyoner, gayretli bir kadroyla tanıştı. Milleti hor, hakir görerek sürekli aşağılayan kerameti kendinden menkul zihniyet yerine, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hareket eden bir tasavvura bıraktık."

"Hiçbiri bizimle eser yarışına giremedi"

Giresun İl Kongresi'nde annesi Tenzile Erdoğan ile fotoğrafının yer aldığını gören Erdoğan, "Evet, anacığım ile beraber... Oradaki hazırladığınız tablo sebebiyle sizlere çok teşekkür ediyorum. Giresun sizlere selam, sevgi, saygılarımı özellikle ifade ediyorum. Ana gibi yar olmaz. Ayaklarının altı öpülesi analarımızla buralara geldik. Onun için ayrıca kadın kollarımız çok büyük önem taşıyor." dedi.

Gayretle, hesabi değil, hasbi şekilde çalıştıkça milletin de daha kararlı bir şekilde kendilerine sahip çıktığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz samimiyete koşturdukça Rabbim de zorlukları aşmamızı kolaylaştırdı. Son 18 yılda girdiğimiz 15 seçimin tamamından hamdolsun alnımızın akıyla çıktık. Ülkemize, Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamının katbekat fazlasını sadece 18 yılda kazandırmış olmakla iftihar ediyoruz. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, spordan sosyal devlet uygulamalarına kadar her alanda ülkemize çağ atlattığımız için gurur duyuyoruz. Terör örgütleriyle mücadeleden sınırlarımızın güvenliğini sağlamaya, dostlarımızla birlikte tüm mazlumlara el uzatmaya kadar izlediğimiz onurlu ve kararlı politikalarla ülkemizin itibarını arttırdığımız için mutluyuz. Uzun iktidar dönemimizin her safhasında karşımızda elbette bir siyasi muhalefet oldu. Karşımıza çıkan muhalefet aktörlerinin ve kadrolarının hiçbiri bizimle eser ve hizmet siyaseti yarışına giremedi. Biz ne diyorsak tersini söylemeyi, biz ne yapıyorsak karşı çıkmayı, biz ne yöne gidiyorsak aksi istikamete yönelmeyi muhalefet zannedenlere milletimiz itibar etmedi."

"Hayalleri bile yetmez"

Kongrede, Fatih Sultan Mehmet ile fotoğrafının yer aldığı pankarta dikkati çeken Erdoğan, "İşte şu anda karşımda Fatih'i görüyorum, 'bizim projelerimize onların hayalleri yetmez' idrakini görüyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin şu anda Karadeniz'de Fatih ile doğalgaza ulaştığını anımsatan Erdoğan, "Şimdi inşallah Kanuni ile ulaşacağız. Sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Çok daha farklı bir konuma ulaşacağız. 'Durmak yok, yola devam' dedik, şimdi denizin dibinde sondajlama çalışmalarımızla devam edeceğiz. Buna ne ana muhalefetin ne diğerlerinin idrakini bırakın, hayalleri bile yetmez." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun