Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

03.12.2020 16:19 | Son Güncelleme: 03.12.2020 17:43
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajıCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun'un ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun'un ailesine başsağlığı diledi. 

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Altun'un ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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