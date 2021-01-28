Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüzde 10 dolayındaki okul öncesi eğitim oranını yüzde 75'lere yükselttik"
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüzde 10 dolayındaki okul öncesi eğitim oranını yüzde 75'lere yükselttik"

28.01.2021 14:43 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:52

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'ne katıldı. (6)

Erdoğan: "Geldiğimizde yüzde 10 dolayındaki okul öncesi eğitim oranını 5 yaş grubunda yüzde 75'lere kadar yükselttik. Hedefimiz yüzde 100'e taşımaktır"

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yüzde 10 dolayındaki okul öncesi eğitim oranını yüzde 75'lere yükselttik'
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yüzde 10 dolayındaki okul öncesi eğitim oranını yüzde 75'lere yükselttik'
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yüzde 10 dolayındaki okul öncesi eğitim oranını yüzde 75'lere yükselttik'
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yüzde 10 dolayındaki okul öncesi eğitim oranını yüzde 75'lere yükselttik'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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