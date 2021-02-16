Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunus Emre'nin 700'üncü vefat yılına istinaden 'Dünya Dili Türkçe' adıyla bir seferberlik ilan ediyoruz."
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunus Emre'nin 700'üncü vefat yılına istinaden 'Dünya Dili Türkçe' adıyla bir seferberlik ilan ediyoruz."

16.02.2021 19:05 | Son Güncelleme: 16.02.2021 19:05
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunus Emre'nin 700'üncü vefat yılına istinaden 'Dünya Dili Türkçe' adıyla bir seferberlik ilan ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunus Emre'nin 700'üncü vefat yılına istinaden 'Dünya Dili Türkçe' adıyla bir seferberlik ilan ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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