Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunus Emre'nin 700'üncü vefat yılına istinaden 'Dünya Dili Türkçe' adıyla bir seferberlik ilan ediyoruz."
16.02.2021 19:05 | Son Güncelleme: 16.02.2021 19:05
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunus Emre'nin 700'üncü vefat yılına istinaden 'Dünya Dili Türkçe' adıyla bir seferberlik ilan ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunus Emre'nin 700'üncü vefat yılına istinaden 'Dünya Dili Türkçe' adıyla bir seferberlik ilan ediyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü