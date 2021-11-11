Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'ın kendisi şu anda Amerika'nın bir üssü durumunda

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'ın kendisi şu anda Amerika'nın bir üssü durumunda

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin, Yunanistan'ın Dedeağaç şehrine yaptığı sevkiyata ilişkin, "Aslında sadece Dedeağaç bir üst değil. Yunanistan'ın kendisi şu anda Amerika'nın bir üssü durumuna gelmiştir. Şu anda Yunanistan'ın içerisindeki Amerikan üslerinin sayısını ben saya saya bitiremedim. O denli Yunanistan'ın içinde Amerika'nın üsleri var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile baş başa görüşmesi ve Türkiye- Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Oturumu'nun ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in mülteci krizinde Türkiye'yi suçlayan ifadeleri ve ABD'nin Yunanistan'ın Dedeağaç'ın şehrine yaptığı sevkiyata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yunanistan'ın mülteci botlarını batırma görüntülerinin ellerinde olduğunu söyleyen Erdoğan, "Dünyayı aldatabilirsiniz ama Türkiye'yi aldatamazsınız. Maalesef Dedeağaç ile ilgili konuda, aslında sadece Dedeağaç bir üst değil. Yunanistan'ın kendisi şu anda Amerika'nın bir üssü durumuna gelmiştir. Şu anda Yunanistan'ın içerisindeki Amerikan üslerinin sayısını ben saya saya bitiremedim. O denli Yunanistan'ın içinde Amerika'nın üsleri var. Şöyle hepsini bir araya toparladığımız zaman ortaya öyle bir tablo çıkıyor ki Yunanistan'ın kendisi adeta Amerika'nın bir üssü gibidir. Böyle bir tablo var. Dedeağaç bunların içerisinde sadece ufak bir bölge. Şu anda bütün bunlar niye yapılıyor, neden yapılıyor? Biz bunu da gerek Biden'la gerek ilgili bakanlarla yaptıkları görüşmelerde sorduklarında kaçamak kaçamak cevaplar veriyor. Dürüst davranmıyorlar ve kendilerine seçtikleri komşu yanlış bir komşu ve üs olarak da Ege'de Yunanistan'da takındıkları bu tavır doğru bir tavır değil. Düşünün Biz NATO üyesiz, Amerika NATO üyesi, Yunanistan NATO üyesi ama NATO üyeleri olarak Amerika en çok destek veren olduğuna göre biz niye birbirimize düşüyoruz? NATO üyeleri içerisinde gerek asker sayısı itibariyle, gerekse mali destek itibarıyla Türkiye Amerika'dan sonra ilk 7 içerisinde yer alan bir ülkedir. Böyle bir tablo var, Yunanistan'ın böyle bir durumu yok. Yunanistan çok geride. Biz kendimize inanıyoruz, güveniyoruz. Biz o bölgenin sigortasıyız" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Haber - Kamera: Buğra OLAÇ- Muhammet BAYRAM/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Son Dakika Haberleri

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