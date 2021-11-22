Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüksek faiz-düşük kur kısır döngüsü yerine yatırım, üretim, istihdam, ihracat odaklı ekonomi politikamızla ülkemiz için en...
AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüksek faiz-düşük kur kısır döngüsü yerine yatırım, üretim, istihdam, ihracat odaklı ekonomi politikamızla ülkemiz için en doğru olanı yapmakta kararlıyız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüksek faiz-düşük kur kısır döngüsü yerine yatırım, üretim, istihdam, ihracat odaklı ekonomi politikamızla ülkemiz için en doğru olanı yapmakta kararlıyız."
AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri
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