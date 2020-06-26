Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(YKS) Aman heyecanlanmayın, sakin olun. Sakinlikle ve sükunetle inanıyorum...
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(YKS) Aman heyecanlanmayın, sakin olun. Sakinlikle ve sükunetle inanıyorum ki sizler (öğrenciler) büyük bir başarıyla bu sınavlardan çıkacaksınız. Rabb'im zihninizi ve bahtınızı açık etsin.
26.06.2020 17:15 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(YKS) Aman heyecanlanmayın, sakin olun. Sakinlikle ve sükunetle inanıyorum ki sizler (öğrenciler) büyük bir başarıyla bu sınavlardan çıkacaksınız. Rabb'im zihninizi ve bahtınızı açık etsin."
Kaynak: AA