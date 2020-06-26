Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(YKS) Aman heyecanlanmayın, sakin olun. Sakinlikle ve sükunetle inanıyorum... Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(YKS) Aman heyecanlanmayın, sakin olun. Sakinlikle ve sükunetle inanıyorum ki sizler (öğrenciler) büyük bir başarıyla bu sınavlardan çıkacaksınız. Rabb'im zihninizi ve bahtınızı açık etsin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(YKS) Aman heyecanlanmayın, sakin olun. Sakinlikle ve sükunetle inanıyorum ki sizler (öğrenciler) büyük bir başarıyla bu sınavlardan çıkacaksınız. Rabb'im zihninizi ve bahtınızı açık etsin." Kaynak: AA