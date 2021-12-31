Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılbaşından itibaren hem firmalarımızın hem de vatandaşlarımızın kendi paramıza dönüşü daha da hızlandıracaklarının...
AA / Sibel Kurtoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılbaşından itibaren hem firmalarımızın hem de vatandaşlarımızın kendi paramıza dönüşü daha da hızlandıracaklarının işaretlerini görüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılbaşından itibaren hem firmalarımızın hem de vatandaşlarımızın kendi paramıza dönüşü daha da hızlandıracaklarının işaretlerini görüyoruz."
AA / Sibel Kurtoğlu - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet