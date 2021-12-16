Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisini kaldırıyoruz."
Son dakika ekonomi haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisini kaldırıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisini kaldırıyoruz." - ANKARA
??2022 yılı asgari ücreti 4.250 TL oldu!— Haberler (@Haberler) December 16, 2021
Sizce, yüzde 50'lik artış yeterli mi?
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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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