Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisini kaldırıyoruz." - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisini kaldırıyoruz."

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisini kaldırıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisini kaldırıyoruz." - ANKARA

Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan 4 bin 253 TL olarak açıklanan asgari ücretle ilgili ilk yorum: Verilen oranı küçümsemiyoruz

Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan 4 bin 253 TL olarak açıklanan asgari ücretle ilgili ilk yorum: Verilen oranı küçümsemiyoruz

 Son dakika! Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz

Son dakika! Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz

 Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Irgat son toplantının ardından konuştu: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır

Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Irgat son toplantının ardından konuştu: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title