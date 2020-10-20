Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli aşı çalışmalarında iki hafta içerisinde insan deneylerine ulaşılacağı görülüyor.

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli aşı çalışmalarında iki hafta içerisinde insan deneylerine ulaşılacağı görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli aşı çalışmalarında iki hafta içerisinde insan deneylerine ulaşılacağı görülüyor. Orta okullarda 5.sınıf liselerde 9. sınıfları da yüz yüze eğitime 2 Kasım'dan itibaren dahil ediliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı