Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yavaş yavaş, kademeli şekilde kur da düşecek, faiz de aynı şekilde düşecek ve 2022 bizim en parlak yılımız olacak, 2023'e de...

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yavaş yavaş, kademeli şekilde kur da düşecek, faiz de aynı şekilde düşecek ve 2022 bizim en parlak yılımız olacak, 2023'e de zaten böyle gireceğiz.