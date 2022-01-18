Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yavaş yavaş, kademeli şekilde kur da düşecek, faiz de aynı şekilde düşecek ve 2022 bizim en parlak yılımız olacak, 2023'e de...
AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yavaş yavaş, kademeli şekilde kur da düşecek, faiz de aynı şekilde düşecek ve 2022 bizim en parlak yılımız olacak, 2023'e de zaten böyle gireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yavaş yavaş, kademeli şekilde kur da düşecek, faiz de aynı şekilde düşecek ve 2022 bizim en parlak yılımız olacak, 2023'e de zaten böyle gireceğiz."
AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri