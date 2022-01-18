Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yavaş yavaş, kademeli şekilde kur da düşecek, faiz de aynı şekilde düşecek ve 2022 bizim en parlak yılımız olacak, 2023'e de... - Haberler
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yavaş yavaş, kademeli şekilde kur da düşecek, faiz de aynı şekilde düşecek ve 2022 bizim en parlak yılımız olacak, 2023'e de...

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yavaş yavaş, kademeli şekilde kur da düşecek, faiz de aynı şekilde düşecek ve 2022 bizim en parlak yılımız olacak, 2023'e de zaten böyle gireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yavaş yavaş, kademeli şekilde kur da düşecek, faiz de aynı şekilde düşecek ve 2022 bizim en parlak yılımız olacak, 2023'e de zaten böyle gireceğiz."

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ihtimali) Gerçekçi görmüyorum.

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ihtimali) Gerçekçi görmüyorum.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Ethem Bey Camisi'nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Ethem Bey Camisi'nin açılışını yaptı
AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haber

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