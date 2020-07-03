Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşadığımız tecrübe, bize tarım sektöründeki projelerimize çok daha sıkı... Son dakika güncel haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşadığımız tecrübe, bize tarım sektöründeki projelerimize çok daha sıkı sarılmamız gerektiğini göstermiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşadığımız tecrübe, bize tarım sektöründeki projelerimize çok daha sıkı sarılmamız gerektiğini göstermiştir." Kaynak: AA