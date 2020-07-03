Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşadığımız tecrübe, bize tarım sektöründeki projelerimize çok daha sıkı...
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşadığımız tecrübe, bize tarım sektöründeki projelerimize çok daha sıkı...

Son dakika güncel haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşadığımız tecrübe, bize tarım sektöründeki projelerimize çok daha sıkı sarılmamız gerektiğini göstermiştir.

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan:
03.07.2020 17:17 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşadığımız tecrübe, bize tarım sektöründeki projelerimize çok daha sıkı sarılmamız gerektiğini göstermiştir."

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Kaynak: AA

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