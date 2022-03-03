Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yapılan her şeyi kötülemenin adı köksüzlük özlemini dışa vurmaktır"
AA - Güncel
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Bir son dakika haberine göre AK Parti Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.
ANKARA (AA) - Ak Parti Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.
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